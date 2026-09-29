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Бундесвер планирует закупить у Airbus еще 16 военных самолетов

Ксения Наумчик
TASS
TASS

Вооруженные силы Германии планируют приобрести у Airbus еще 16 военно-транспортных самолетов A400M. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бремене после посещения завода концерна, передает ТАСС.

Конкретную стоимость будущего контракта министр не назвал, отметив, что речь идет об инвестициях на сумму в миллиарды евро. Решение о закупке еще должен одобрить Бундестаг. Писториус назвал A400M «лучшим самолетом своего класса».

Сейчас Бундесвер располагает 53 самолетами этого типа. Они базируются на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии.

A400M способен перевозить до 37 т груза и совершать перелеты на расстояние почти 6300 км. Новая закупка увеличит количество таких самолетов в составе ВВС Германии до 69 после поставки всей партии.

23 сентября Financial Times писала, что Германия добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе на фоне высокого спроса на эти вооружения, в том числе со стороны Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе. По словам Писториуса, Берлин предложил создать производственные линии для американских вооружений в Европе и Германии. 

15 сентября Bloomberg писал, что глава пентагона Пит Хегсет и Писториус обсудят соглашение между европейскими компаниями о лицензировании оружия из США. Министры могут подписать сделку об углублении сотрудничества между производителями оборонной продукции для того, чтобы европейские компании могли производить определенные американские системы вооружения по лицензии.

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