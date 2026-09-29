Бундесвер планирует закупить у Airbus еще 16 военных самолетов

23 сентября Financial Times писала, что Германия добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе на фоне высокого спроса на эти вооружения, в том числе со стороны Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе. По словам Писториуса, Берлин предложил создать производственные линии для американских вооружений в Европе и Германии.