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Берлин добивается разрешения США на производство ракет Patriot в Европе

Анна Виноградова
Kay Nietfeld / TASS
Kay Nietfeld / TASS

Германия добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе на фоне высокого спроса на эти вооружения, в том числе со стороны Украины, пишет Financial Times. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.

По словам Писториуса, Берлин предложил создать производственные линии для американских вооружений в Европе и Германии. «Мы ясно дали понять <...>, что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос», – сказал министр. На прошлой неделе Писториус и Хегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе. PAC-3 в документе рассматривается пока «в абстрактном смысле», уточнил глава минобороны Германии.

Для организации производства потребуются дополнительные переговоры с американской стороной. Писториус отметил, что необходимо урегулировать вопросы интеллектуальной собственности и получить согласие Пентагона, Белого дома и производителя ракет. По его словам, стороны сейчас изучают такую возможность.

18 июня Германия объявила о выделении Украине $400 млн на средства ПВО и ракеты для Patriot. Писториус уточнял, что половина этой суммы пойдет на закупку ракет PAC-3. 7 июля Reuters сообщил, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение ракетных производств в Европе. В проекте могут участвовать Германия, Нидерланды, Швеция и Польша, а в Европе также рассматривается создание центров обслуживания ракет Patriot PAC-3. 3 августа Пентагон заключил соглашения на $3 млрд для наращивания производства ракет Patriot и THAAD. Американское военное ведомство рассчитывает утроить выпуск PAC-3.

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