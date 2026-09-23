Берлин добивается разрешения США на производство ракет Patriot в Европе

18 июня Германия объявила о выделении Украине $400 млн на средства ПВО и ракеты для Patriot. Писториус уточнял, что половина этой суммы пойдет на закупку ракет PAC-3. 7 июля Reuters сообщил, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение ракетных производств в Европе. В проекте могут участвовать Германия, Нидерланды, Швеция и Польша, а в Европе также рассматривается создание центров обслуживания ракет Patriot PAC-3. 3 августа Пентагон заключил соглашения на $3 млрд для наращивания производства ракет Patriot и THAAD. Американское военное ведомство рассчитывает утроить выпуск PAC-3.