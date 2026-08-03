Пентагон заключил соглашения на $3 млрд для наращивания выпуска Patriot и THAAD

31 июля военное министерство США и производитель оружия Lockheed Martin заключили семилетний контракт по производству ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, использующихся в ЗРК Patriot противовоздушной и противоракетной обороны. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте LM, суммарно сделка по упомянутой номенклатуре оценивается в $58,62 млрд, что делает ее самой крупной в истории американского ВПК.