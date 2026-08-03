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Пентагон заключил соглашения на $3 млрд для наращивания выпуска Patriot и THAAD

Ведомости

Пентагон заключил соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства.

Министерство войны США совместно с Northrop Grumman и Lockheed Martin подписало два рамочных соглашения, направленных на расширение производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков. В ведомстве рассчитывают, что это позволит утроить выпуск ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и увеличить в четыре раза производство компонентов для комплексов THAAD.

В Пентагоне отметили, что соглашения призваны обеспечить поставщикам долгосрочные гарантии спроса, стимулировать модернизацию производственных мощностей, инвестиции в оборудование и подготовку кадров. Инициатива реализуется в рамках новой стратегии реформирования системы оборонных закупок, предусматривающей прямое взаимодействие ведомства с ключевыми поставщиками компонентов.

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Политика / Международные новости

31 июля военное министерство США и производитель оружия Lockheed Martin заключили семилетний контракт по производству ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, использующихся в ЗРК Patriot противовоздушной и противоракетной обороны. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте LM, суммарно сделка по упомянутой номенклатуре оценивается в $58,62 млрд, что делает ее самой крупной в истории американского ВПК.

2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологии по производству ракет для Patriot. По словам Тернера, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».

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