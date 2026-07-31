Что стоит за крупнейшей сделкой Пентагона по ракетам для Patriot на $60 млрд

Новый рекордный контракт показывает, как сильно истощились запасы ракет у американцев на фоне конфликтов на Украине и вокруг Ирана, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Эксперт подчеркивает, что масштабы заказа указывают на возможное расширение количества подрядчиков, в том числе из стран, у которых есть американская лицензия на производство PAC-3 (пока единственным таким государством остается Япония). Первоочередная цель нового крупного контракта – восполнить американские запасы, уверен Шкробтак. И только после этого американцы будут планировать их перераспределение между украинским и ближневосточным театрами военных действий, считает аналитик.