Что стоит за крупнейшей сделкой Пентагона по ракетам для Patriot на $60 млрд

Что стоит за крупнейшей сделкой Пентагона по ракетам для Patriot на $60 млрдЭто прямое свидетельство истощения их запасов на Украине и в Персидском заливе
Военное министерство США и крупнейший производитель оружия Lockheed Martin (LM) заключили семилетний контракт по производству ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, использующихся в ЗРК Patriot противовоздушной и противоракетной обороны. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте LM, суммарно сделка по упомянутой номенклатуре оценивается в $58,62 млрд, что делает ее самой крупной подобной в истории американского ВПК. При этом $53,86 млрд – это непосредственно новая договоренность, а еще $4,7 млрд приходятся на годовую сделку, которую LM и Пентагон заключили ранее, в апреле.
По информации газеты The Wall Street Journal, пока предполагается, что ежегодно LM должна будет производить до 2000 ракет в год вместо нынешних 600. Согласно данным портала Investing, переговорщики со стороны Пентагона пытаются убедить подрядчиков ускорить работы даже с учетом возможного сокращения выплат акционерам.
«Новое финансирование позволит LM увеличить производство PAC-3 MSE в 3 раза к концу 2030 г.», – говорится на сайте компании. В том же заявлении обозначается ее намерение вложить от $8 млрд до $9 млрд в модернизацию более чем 20 производств.
Ранее, в марте и июне 2026 г., LM заключила сторонние контракты с Пентагоном на увеличение производства высокоточных оперативно-тактических баллистических ракет PrSM (на $4,94 млрд), а также на производство перехватчиков систем ПРО THAAD (на $35 млрд). При этом, как подчеркивается на профильном портале Breaking Defense, вышеперечисленные контракты относятся к так называемым предварительным контрактам (undefined contract action). В контексте американских госзакупок это означает недетализированный документ, согласованный заказчиком и подрядчиком до всех окончательных условий, включая цену.
Похожую сделку в феврале 2026 г. Пентагон заключил с компанией RTX – материнским предприятием компании Raytheon. Целью того соглашения, в частности, было увеличение выпуска крылатых ракет Tomahawk с 60 до 1000 единиц в год, ракет класса AMRAAM – примерно до 1900 единиц, ракет SM6 – до 500 единиц. Сделка состояла из пяти соглашений соответственно классу ракет.
Как сообщали телеканал ABC News, газета Washington Examiner и агентство Bloomberg, за время иранской военной кампании, начатой США и Израилем в конце февраля 2026 г., Вашингтон израсходовал до 65% своих запасов PAC-3 MSE. Также США при президенте Джо Байдене с января 2023 г. поставляли ЗРК Patriot и ракеты к ним Украине, точные данные не раскрывались.
Новый рекордный контракт показывает, как сильно истощились запасы ракет у американцев на фоне конфликтов на Украине и вокруг Ирана, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Эксперт подчеркивает, что масштабы заказа указывают на возможное расширение количества подрядчиков, в том числе из стран, у которых есть американская лицензия на производство PAC-3 (пока единственным таким государством остается Япония). Первоочередная цель нового крупного контракта – восполнить американские запасы, уверен Шкробтак. И только после этого американцы будут планировать их перераспределение между украинским и ближневосточным театрами военных действий, считает аналитик.