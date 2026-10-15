Бундестаг одобрил закупку дронов с сеткометами для защиты объектов бундесвера
Бюджетный комитет бундестага разрешил вооруженным силам Германии приобрести беспилотники с сеткометами для защиты военной инфраструктуры от дронов. Об этом сообщил портал Tagesschau со ссылкой на министерство обороны ФРГ.
Такие аппараты запускают специальные сети, которые позволяют перехватывать и обезвреживать беспилотники. По данным издания, немецкое оборонное ведомство считает эту технологию проверенным средством защиты казарм и других объектов от шпионажа и диверсий.
Дроны с сеткометами обычно применяются совместно с радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Решение о закупке принято на фоне роста угрозы со стороны малых и сверхмалых беспилотников в Германии.
Помимо беспилотников, бюджетный комитет одобрил приобретение новых батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, контейнеров для их технического обслуживания и бортовых радиостанций для вертолетов NH-90.
9 октября инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг заявил о намерении бундесвера приобрести недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 1500 км. По его словам, ракеты планируется использовать для нанесения массированных ударов по целям в глубине территории противника. Такая тактика, как отметил Фройдинг, позволит перегружать и истощать систему противовоздушной обороны. Он уточнил, что сейчас рассматриваются две доступные на рынке боевые системы. Их названия инспектор раскрывать не стал. Первые поставки, по его оценке, могут начаться уже в 2027 г.
29 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженные силы Германии планируют приобрести у Airbus еще 16 военно-транспортных самолетов A400M. Решение о закупке еще должен одобрить бундестаг. Писториус назвал A400M лучшим самолетом своего класса. Сейчас бундесвер располагает 53 самолетами этого типа. Они базируются на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии.