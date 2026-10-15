Бундестаг одобрил закупку дронов с сеткометами для защиты объектов бундесвера

9 октября инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг заявил о намерении бундесвера приобрести недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 1500 км. По его словам, ракеты планируется использовать для нанесения массированных ударов по целям в глубине территории противника. Такая тактика, как отметил Фройдинг, позволит перегружать и истощать систему противовоздушной обороны. Он уточнил, что сейчас рассматриваются две доступные на рынке боевые системы. Их названия инспектор раскрывать не стал. Первые поставки, по его оценке, могут начаться уже в 2027 г.