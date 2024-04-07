«Росатом» сообщил о пострадавших в результате серии атак дронов на ЗАЭС

Официальный канал ЗАЭС в Telegram 7 апреля сообщал об атаках на станцию со стороны Украины. Cотрудники зафиксировали прилет дрона-камикадзе в район столовой на территории станции, был поврежден грузовик, еще один прилет произошел в районе грузового порта. После этого беспилотник атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС. О прилетах боевых дронов Telegram-канал сообщал также 5 апреля.