«Росатом» сообщил о пострадавших в результате серии атак дронов на ЗАЭС
Официальный канал ЗАЭС в Telegram 7 апреля сообщал об атаках на станцию со стороны Украины. Cотрудники зафиксировали прилет дрона-камикадзе в район столовой на территории станции, был поврежден грузовик, еще один прилет произошел в районе грузового порта. После этого беспилотник атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС. О прилетах боевых дронов Telegram-канал сообщал также 5 апреля.
5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС. Накануне станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим в том числе для охлаждения реакторов.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.