ЗАЭС сообщила об ударе ВСУ по куполу шестого энергоблока станции

Станция второй раз за 7 апреля сообщает об атаке на объект со стороны Украины. Ранее сотрудники ЗАЭС зафиксировали прилет дрона-камикадзе ВСУ в район столовой на территории станции, был поврежден грузовик. За 20 минут до атаки дрона здесь же проходил обход экспертов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе. Еще один прилет произошел в районе грузового порта.