ЗАЭС сообщила об ударе ВСУ по куполу шестого энергоблока станции
Украинские военные атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), удар был нанесен по куполу шестого энергоблока, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», – говорится в сообщении.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в пресс-службе.
Станция второй раз за 7 апреля сообщает об атаке на объект со стороны Украины. Ранее сотрудники ЗАЭС зафиксировали прилет дрона-камикадзе ВСУ в район столовой на территории станции, был поврежден грузовик. За 20 минут до атаки дрона здесь же проходил обход экспертов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе. Еще один прилет произошел в районе грузового порта.
5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС. Накануне станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим в том числе для охлаждения реакторов.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.