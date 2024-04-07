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ЗАЭС сообщила об ударе ВСУ по куполу шестого энергоблока станции

Ведомости

Украинские военные атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), удар был нанесен по куполу шестого энергоблока, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», – говорится в сообщении

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в пресс-службе.

Станция второй раз за 7 апреля сообщает об атаке на объект со стороны Украины. Ранее сотрудники ЗАЭС зафиксировали прилет дрона-камикадзе ВСУ в район столовой на территории станции, был поврежден грузовик. За 20 минут до атаки дрона здесь же проходил обход экспертов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе. Еще один прилет произошел в районе грузового порта. 

5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС. Накануне станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим в том числе для охлаждения реакторов. 

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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