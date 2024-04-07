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Сотрудники Запорожской АЭС покажут экспертам МАГАТЭ места прилетов дронов

Ведомости

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покажут места прилетов украинских дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Официальный канал Запорожской АЭС в Telegram ранее сообщил об атаке станции украинским дроном-камикадзе, прилет зафиксировали в районе столовой, расположенной на территории ЗАЭС. В результате был поврежден грузовик, разгружающий продукты. За 20 минут до инцидента, как утверждалось, проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом. Еще один прилет дрона зафиксировали в районе грузового порта. 

Сотрудники станции и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах, угрозы безопасности нет, радиационный фон не изменился, сообщила Яшина.

«Инспекторам МАГАТЭ обязательно покажем места прилетов», – сказала она. 

5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС. Накануне станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим, в том числе, для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала 4 апреля пресс-служба ЗАЭС.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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