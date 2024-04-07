Сотрудники Запорожской АЭС покажут экспертам МАГАТЭ места прилетов дронов
Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покажут места прилетов украинских дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Официальный канал Запорожской АЭС в Telegram ранее сообщил об атаке станции украинским дроном-камикадзе, прилет зафиксировали в районе столовой, расположенной на территории ЗАЭС. В результате был поврежден грузовик, разгружающий продукты. За 20 минут до инцидента, как утверждалось, проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом. Еще один прилет дрона зафиксировали в районе грузового порта.
Сотрудники станции и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах, угрозы безопасности нет, радиационный фон не изменился, сообщила Яшина.
«Инспекторам МАГАТЭ обязательно покажем места прилетов», – сказала она.
5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС. Накануне станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим, в том числе, для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала 4 апреля пресс-служба ЗАЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.