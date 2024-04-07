Сотрудники Запорожской АЭС покажут экспертам МАГАТЭ места прилетов дронов

5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС. Накануне станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим, в том числе, для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала 4 апреля пресс-служба ЗАЭС.