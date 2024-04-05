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Захарова предостерегла Украину и ее союзников от попыток нападения на ЗАЭС

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС, которая накануне потеряла один из источников электроэнергии. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остается киевский режим <…> Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС», – сказала Захарова.

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1» утром 4 апреля. Он был необходим, в том числе, для охлаждения реакторов.

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала 4 апреля пресс-служба ЗАЭС.

Захарова в своем заявлении также призвала МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения с украинской стороны на станцию и констатировать, «откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта».

Практически одновременно с заявлением официального представителя Министерства иностранных дел России пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские дроны днем атаковали район грузового порта и азотно-кислородной станции №2. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано. При этом в последние дни случаи прилетов БПЛА участились, отметили в пресс-службе.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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