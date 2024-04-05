Захарова предостерегла Украину и ее союзников от попыток нападения на ЗАЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину и ее западных союзников от попыток нападения на Запорожскую АЭС, которая накануне потеряла один из источников электроэнергии. Заявление опубликовано на сайте министерства.
«Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остается киевский режим <…> Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС», – сказала Захарова.
Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1» утром 4 апреля. Он был необходим, в том числе, для охлаждения реакторов.
Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала 4 апреля пресс-служба ЗАЭС.
Захарова в своем заявлении также призвала МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения с украинской стороны на станцию и констатировать, «откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта».
Практически одновременно с заявлением официального представителя Министерства иностранных дел России пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские дроны днем атаковали район грузового порта и азотно-кислородной станции №2. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано. При этом в последние дни случаи прилетов БПЛА участились, отметили в пресс-службе.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.