Глава МАГАТЭ выразил опасения из-за отключения резервной линии ЗАЭС

В феврале 2024 г. Украина производила ремонт данной линии. Ее ввели в работу 14 марта, когда ЗАЭС уже находилась под контролем России. С того момента энергоснабжение ЗАЭС было обеспечено за счет двух линий. Однако в тот же день критическая инфраструктура ЗАЭС подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Киев сбросил безоболочное взрывное устройство рядом с баками с дизельным топливом. Как сообщили в пресс-службе станции, об инциденте уведомили экспертов МАГАТЭ.