Глава МАГАТЭ выразил опасения из-за отключения резервной линии ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что отключение резервной линии энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС) подчеркивает сохраняющиеся риски ядерной безопасности. Это следует из его заявления по ситуации на Украине, опубликованного на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что последнее отключение произошло после сообщений о военной активности «в регионе и за его пределами».
«…крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реакторов, а также для выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают реальную опасность, грозящую этому крупнейшему объекту», – говорит Гросси.
В МАГАТЭ уточнили, что единственная оставшаяся линия 330 киловольт (кВ) была отключена в 10:06 утра по местному времени, и теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ.
О том, что на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная -1», стало известно 4 апреля. Причины отключения в настоящее время уточняются, все блоки ЗАЭС остановлены.
В феврале 2024 г. Украина производила ремонт данной линии. Ее ввели в работу 14 марта, когда ЗАЭС уже находилась под контролем России. С того момента энергоснабжение ЗАЭС было обеспечено за счет двух линий. Однако в тот же день критическая инфраструктура ЗАЭС подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Киев сбросил безоболочное взрывное устройство рядом с баками с дизельным топливом. Как сообщили в пресс-службе станции, об инциденте уведомили экспертов МАГАТЭ.
22 марта на ЗАЭС была отключена линия «Днепровская». Спустя несколько часов работа на ней возобновилась.