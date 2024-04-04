На ЗАЭС вышла из строя резервная высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная -1», сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
Сообщается, что причины отключения в настоящее время уточняются. Таким образом, все блоки ЗАЭС остановлены.
В феврале 2024 г. Украина производила ремонт данной линии. Ее ввели в работу 14 марта, когда ЗАЭС уже находилась под контролем России. С того момента энергоснабжение ЗАЭС было обеспечено за счет двух линий. Однако в тот же день критическая инфраструктура ЗАЭС подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Киев сбросил безоболочное взрывное устройство рядом с баками с дизельным топливом. Как сообщили в пресс-службе станции, об инциденте уведомили экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
22 марта на ЗАЭС была отключена линия «Днепровская». Спустя несколько часов работа на ней возобновилась.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. В состав миссии входят четыре инспектора.