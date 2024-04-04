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На ЗАЭС вышла из строя резервная высоковольтная линия энергоснабжения

Ведомости

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная -1», сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

Сообщается, что причины отключения в настоящее время уточняются. Таким образом, все блоки ЗАЭС остановлены.

В феврале 2024 г. Украина производила ремонт данной линии. Ее ввели в работу 14 марта, когда ЗАЭС уже находилась под контролем России. С того момента энергоснабжение ЗАЭС было обеспечено за счет двух линий. Однако в тот же день критическая инфраструктура ЗАЭС подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Киев сбросил безоболочное взрывное устройство рядом с баками с дизельным топливом. Как сообщили в пресс-службе станции, об инциденте уведомили экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

22 марта на ЗАЭС была отключена линия «Днепровская». Спустя несколько часов работа на ней возобновилась.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. В состав миссии входят четыре инспектора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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