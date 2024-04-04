Ядерная установка «Источник нейтронов» обесточена в Харькове

4 марта на Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная -1». Все блоки станции были остановлены. 22 марта на ЗАЭС была отключена линия «Днепровская». Спустя несколько часов работа на ней возобновилась.