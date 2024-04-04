Ядерная установка «Источник нейтронов» обесточена в Харькове
Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины со ссылкой на Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт».
По данным инспекции, ядерная установка была обесточена в 8:30.
«Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы», – говорится в сообщении.
4 марта на Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная -1». Все блоки станции были остановлены. 22 марта на ЗАЭС была отключена линия «Днепровская». Спустя несколько часов работа на ней возобновилась.