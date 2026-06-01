Захарова: Киев при ударах по ядерным объектам действует как обезьяна с гранатой
Украина, атакуя ядерные объекты, фактически ведет себя как «обезьяна с гранатой», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», – подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что Киев показывает свою готовность идти на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей станции в Европе, когда ударяет по ЗАЭС. Официальный представитель МИД РФ выразила уверенность, что Украина, США и Европа прекрасно осознают последствия таких провокаций.
30 мая ВСУ ударили беспилотником по северной стороне шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате атаки повреждения получил фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека. Пострадавших не было. 1 июня директор станции Юрий Черничук заявил, что атака могла привести к потере энергоблока.
31 мая украинские военные атаковали транспортный цех ЗАЭС. В результате уничтожены шесть автобусов и две «Газели», пострадавших среди персонала нет. Представители объекта уточнили, что станция работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме, все технологические параметры находятся под контролем.