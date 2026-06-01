Политика

Удар по машинному залу ЗАЭС мог привести к потере энергоблока

Ведомости

Удар ВСУ по машинному залу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) мог привести к потере энергоблока, рассказал директор станции Юрий Черничук в интервью ИС «Вести».

По его словам, произошедший удар не привел бы к выбросу радиации, но подобные атаки могут иметь такие последствия. Черничук рассказал, что радиационная авария может возникнуть не столько от попадания в сам реактор, сколько от цепочки событий, которая может привести к развитию ситуации и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду.

Директор отметил, что МАГАТЭ не заявляло об ответственности Украины за удар. Экспертам показали последствия атаки дроном ВСУ по машинному залу блока № 6.

30 мая ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате атаки повреждения получил фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека. Пострадавших не было.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя атаку, заявил, что удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли. По его словам, мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины.

