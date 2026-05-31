Дрон ВСУ повредил фасад машинного зала в 10 м от реакторного отсека ЗАЭС
Вооруженные силы Украины 30 мая нанесли удар беспилотником по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили в Минобороны РФ. В результате атаки повреждения получил фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека.
По данным российского военного ведомства, пострадавших нет, станция работает в штатном режиме. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя атаку, заявил, что удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.
«Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», – подчеркнул он.
По оценке Лихачева, мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины. Глава «Росатома» также отметил, что украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию о случайном попадании.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой, заявив, что она ставит под угрозу семь незаменимых опор обеспечения ядерной безопасности во время конфликта и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС.