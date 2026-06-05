ВСУ атаковали российских саперов при «режиме тишины» у Запорожской АЭС

«Данный инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ "Днепровская", имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года», – говорится в сообщении ЗАЭС в Telegram. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.