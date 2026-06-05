ВСУ атаковали российских саперов при «режиме тишины» у Запорожской АЭС
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны РФ в районе опоры линии электропередачи «Днепровская», сообщила сама станция. Пять военнослужащих ранены. Атака произошла в первые часы «режима тишины», согласованного с МАГАТЭ.
«Данный инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ "Днепровская", имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года», – говорится в сообщении ЗАЭС в Telegram. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Атака произошла в 13:15 мск при проведении инженерных работ в районе опоры №20. БПЛА ВСУ сбросил боеприпас по группе разминирования. Режим тишины был введен специально для восстановления ЛЭП, которая питает Запорожскую АЭС.
4 июня была атакована ТЭС, распределительный пункт которой участвует в обеспечении электроэнергией Запорожской АЭС. 1 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте. 30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.