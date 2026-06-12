ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара

До этого 12 июня Пухов сообщал о четырех атаках беспилотников на городскую медико-санитарную часть. По его данным, один из ударов пришелся по передвижной акушерской комнате. 4 июня в Энергодаре также произошло полное отключение электроснабжения после ночной атаки дронов.