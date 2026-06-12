ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара
Здание администрации Энергодара подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
«Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет», – заявил Пухов (цитата по «РИА Новости»).
Он также сообщил, что в ночь на 12 июня украинские дроны наносили удары по генераторам торговых объектов города.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра и является городом-спутником Запорожской АЭС. Станция считается крупнейшей в Европе по установленной мощности и количеству энергоблоков. Представители ЗАЭС также сообщили ТАСС, что ВСУ в День России наносят удары по администрации города и государственным флагам.