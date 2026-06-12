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ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара

Ведомости

Здание администрации Энергодара подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет», – заявил Пухов (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что в ночь на 12 июня украинские дроны наносили удары по генераторам торговых объектов города.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и является городом-спутником Запорожской АЭС. Станция считается крупнейшей в Европе по установленной мощности и количеству энергоблоков. Представители ЗАЭС также сообщили ТАСС, что ВСУ в День России наносят удары по администрации города и государственным флагам.

До этого 12 июня Пухов сообщал о четырех атаках беспилотников на городскую медико-санитарную часть. По его данным, один из ударов пришелся по передвижной акушерской комнате. 4 июня в Энергодаре также произошло полное отключение электроснабжения после ночной атаки дронов.

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