Мэр Энергодара заявил о четырех атаках ВСУ на городскую медсанчасть
Украинские войска четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
«Первый удар – по автомобилю «Камаз» – акушерская передвижная комната. К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», – заявил он (цитата по ТАСС).
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Город и станция находятся под контролем России с февраля 2022 г. и с того момента регулярно подвергаются атакам ВСУ.