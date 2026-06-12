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Мэр Энергодара заявил о четырех атаках ВСУ на городскую медсанчасть

Ведомости

Украинские войска четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Первый удар – по автомобилю «Камаз» – акушерская передвижная комната. К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», – заявил он (цитата по ТАСС).

4 июня в Энергодаре полностью отключили электроэнергию в результате ночной атаки украинских беспилотников по инфраструктуре региона. 7 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки ВСУ на Энергодар. 

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Город и станция находятся под контролем России с февраля 2022 г. и с того момента регулярно подвергаются атакам ВСУ.

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