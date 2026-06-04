В результате ударов ВСУ Энергодар в Запорожской области полностью обесточен
В Энергодаре Запорожской области полностью отключили электроэнергию в результате ночной атаки украинских беспилотников по инфраструктуре региона. Критически важные объекты города запитаны от резервных источников, сообщил глава города Максим Пухов.
По словам главы города повреждения энергообъектов привели к ухудшению ситуации с электроснабжением. Он отметил, что точные сроки восстановления пока определить невозможно из-за риска повторных ударов и возможных скрытых повреждений сетей.
Пухов отметил, что энергетические службы продолжают работы по стабилизации ситуации и восстановлению электроснабжения населения.
3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось здание общеобразовательной школы №1. По его словам, возгорание произошло после падения осколков сбитого дрона на крышу здания. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь.
До этого Балицкий заявлял, что одной из целей атаки стал Мелитопольский мясокомбинат. По его данным, несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу и непосредственно над ним. В результате удара повреждено здание предприятия. По последним данным, пострадал один человек, ему оказала медицинская помощь.
Средства противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня уничтожили 272 беспилотника над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.