В результате ударов ВСУ Энергодар в Запорожской области полностью обесточен

До этого Балицкий заявлял, что одной из целей атаки стал Мелитопольский мясокомбинат. По его данным, несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу и непосредственно над ним. В результате удара повреждено здание предприятия. По последним данным, пострадал один человек, ему оказала медицинская помощь.