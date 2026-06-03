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Школа в Мелитополе загорелась после атаки беспилотников ВСУ

Ведомости

В Мелитополе в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось здание общеобразовательной школы №1. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, возгорание произошло после падения осколков сбитого дрона на крышу здания. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь.

«30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет», – сообщил Балицкий.

Глава региона отметил, что на всех объектах, подвергшихся массированной атаке беспилотников, сейчас работают экстренные и оперативные службы.

До этого Балицкий сообщал, что одной из целей атаки стал Мелитопольский мясокомбинат. По его данным, несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу и непосредственно над ним. В результате удара повреждено здание предприятия. По последним данным, пострадал один человек. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Власти также призвали жителей соблюдать осторожность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.

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