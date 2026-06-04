Российские силы ПВО сбили 272 украинских беспилотника за ночь

В министерстве обороны 3 июня заявили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.