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Российские силы ПВО сбили 272 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июня перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В министерстве обороны 3 июня заявили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.

По данным Минобороны за ночь со 2 по 3 июня, дежурные силы ПВО ликвидировали 354 украинских беспилотника в небе над 16-ю российскими регионами и Азовским морем. За сутки были сбиты 82 БПЛА в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областях, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

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