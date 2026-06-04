Российские силы ПВО сбили 272 украинских беспилотника за ночь
Средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июня перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В министерстве обороны 3 июня заявили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено местам хранения и площадкам запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.
По данным Минобороны за ночь со 2 по 3 июня, дежурные силы ПВО ликвидировали 354 украинских беспилотника в небе над 16-ю российскими регионами и Азовским морем. За сутки были сбиты 82 БПЛА в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областях, Республике Крым и над акваторией Черного моря.