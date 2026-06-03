Силы ПВО сбили 354 украинских беспилотников над регионами России

Ранним утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Погибли семь человек, еще 11 были ранены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших к столице. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал об уничтожении 30 БПЛА над регионом. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, беспилотники упали на многоквартирный дом, библиотеку и школу искусств в Мичуринске. Повреждены хозпостройки промышленного предприятия.