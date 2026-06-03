Силы ПВО сбили 354 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника самолетного типа в небе над 16-ю российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.
БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.
С вечера 2 июня Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово», а также петербургского «Пулково» и авиагаваней Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Пскова. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении.
Ранним утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Погибли семь человек, еще 11 были ранены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших к столице. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал об уничтожении 30 БПЛА над регионом. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, беспилотники упали на многоквартирный дом, библиотеку и школу искусств в Мичуринске. Повреждены хозпостройки промышленного предприятия.