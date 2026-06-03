Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,601-2,92%CNY Бирж.10,86+0,64%IMOEX2 601,35-0,73%RTSI1 117,32-1,79%RGBI119,05+0,24%RGBITR784,61+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Силы ПВО сбили 82 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурными средствами ПВО за минувшие сутки перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Max.

Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 1 июня силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над восемью регионами, включая Ростовскую область и акваторию Черного моря, сообщало Минобороны. В ночь на 17 мая средствами ПВО была предотвращена массированная атака, было сбито 556 украинских БПЛА. В ночь на 2 мая российские военные перехватили 347 дронов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь