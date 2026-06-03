Силы ПВО сбили 82 украинских беспилотника над регионами России

В ночь на 1 июня силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над восемью регионами, включая Ростовскую область и акваторию Черного моря, сообщало Минобороны. В ночь на 17 мая средствами ПВО была предотвращена массированная атака, было сбито 556 украинских БПЛА. В ночь на 2 мая российские военные перехватили 347 дронов.