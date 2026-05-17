Что известно о ночной атаке ВСУ по российским регионам

Что известно о ночной атаке ВСУ по российским регионамСилы ПВО сбили 556 дронов
В ночь на 17 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией российских регионов, сообщило Минобороны РФ. С 7:00 до 9:00 мск было нейтрализовано еще 30 украинских дронов.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
«Ведомости» собрали все, что известно об атаках на российские регионы.
Москва и Подмосковье
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попадании беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек – пострадала смена строителей возле проходной МНПЗ. Технология завода при этом не была нарушена. Повреждено три дома. В 7:22 Собянин заявил о 131-м сбитом на подлете к столице дроне.
Жертвами ночной атаки БПЛА в Подмосковье стали три человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Химках погибла женщина. В Мытищах (д. Погорелки) обломки дрона убили двоих мужчин.
Пострадавший при атаке беспилотника в Химках доставлен в местную клиническую больницу, сообщила глава округа Инна Федотова.
Четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения в Сергиевом Посаде после падения обломков БПЛА, рассказала глава городского округа Оксана Ероханова.
В подмосковной Лобне при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина, сообщила глава городского округа Анна Кротова.
В 4:21 мск на территорию аэропорта «Шереметьево» упали обломки БПЛА. Telegram-канал аэропорта сообщил, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет.
Тульская область
Белгородская область
В селе Нежеголь дрон ударил по грузовому автомобилю, сообщает региональный оперативный штаб. В результате водитель скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.
Ростовская область
В Азове при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждено остекление здания филиала Донского государственного технического университета (ДГТУ). Дроны также были нейтрализованы в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах. Люди не пострадали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Курская область
Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Курской области. У деревни Надеждовка Льговского района пострадал 35-летний мужчина: у него множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава. Госпитализация ему не потребовалась Вблизи хутора Фонов Рыльского района ранения получила 69-летняя женщина. Она от госпитализации отказалась. В деревне Некрасово пострадал 66-летний мужчина. Медики отпустили его на амбулаторное лечение. Над регионом сбили 88 беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. 115 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 16 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
Воронежская область
Дежурные силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над тремя районами Воронежской области. По предварительным данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.
Севастополь
В Севастополе к 01:27 было сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Люди не пострадали. Также части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города начались перебои с электроснабжением.
Брянская область
Над Брянской областью за ночь сбили 201 дрон ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Пострадавших и разрушений нет.
Смоленская область
Над территорией Смоленской области было сбито 15 украинских БПЛА. Как сообщил губернатор Василий Анохин, пострадавших среди жителей нет, инфраструктура не повреждена.
Калужская область
16 БПЛА были сбиты над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших нет.