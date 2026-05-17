Что известно о ночной атаке ВСУ по российским регионам

Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Курской области. У деревни Надеждовка Льговского района пострадал 35-летний мужчина: у него множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава. Госпитализация ему не потребовалась Вблизи хутора Фонов Рыльского района ранения получила 69-летняя женщина. Она от госпитализации отказалась. В деревне Некрасово пострадал 66-летний мужчина. Медики отпустили его на амбулаторное лечение. Над регионом сбили 88 беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. 115 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 16 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.