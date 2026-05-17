В «Шереметьево» упали обломки БПЛА
В 4:21 мск на территории аэропорта «Шереметьево» было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал аэропорта.
Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов, добавили в «Шереметьево». На месте работают оперативные службы, которые обеспечивают необходимые меры безопасности.
Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет.
В Московской области в результате атаки украинских БПЛА погибли три человека. В Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина, еще один человек находится под завалами. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.