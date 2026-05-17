Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,616-0,89%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Главная / Политика /

В «Шереметьево» упали обломки БПЛА

Ведомости

В 4:21 мск на территории аэропорта «Шереметьево» было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал аэропорта.

Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов, добавили в «Шереметьево». На месте работают оперативные службы, которые обеспечивают необходимые меры безопасности.

Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет.

В Московской области в результате атаки украинских БПЛА погибли три человека. В Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина, еще один человек находится под завалами. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте