В «Шереметьево» упали обломки БПЛА

В Московской области в результате атаки украинских БПЛА погибли три человека. В Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина, еще один человек находится под завалами. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.