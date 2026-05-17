Что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Из-за временных ограничений на вылет и прилет в «Шереметьево» и других аэропортах Московского авиаузла Аэрофлот скорректировал расписание. Часть прибывающих в «Шереметьево» воздушных судов направлена на запасные аэродромы. Пассажирам перед выездом в аэропорт рекомендуется проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе управления бронированием на сайте авиакомпании, а в случае отмены рейса – не приезжать в аэропорт. Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России.