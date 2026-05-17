Что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Что известно об атаке БПЛА на Москву и ПодмосковьеТри человека погибли
В Московской области силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. В Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина, еще один человек находится под завалами. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.
Кроме того, беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в микрорайоне Путилково в Красногорске, из жителей никто не пострадал. Попадания БПЛА в жилые дома произошли в Истре, Дедовске на улице Космонавтов, поселке Агрогородок и деревне Субботино. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина, всем оказывается медицинская помощь.
ВСУ также атаковали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил губернатор.
Воробьев сообщил, что семьи погибших и пострадавших получат необходимую помощь. На всех местах происшествия работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 131 сбитом БПЛА на подлете к Москве. В результате, по предварительным данным, ранено 12 человек.
«Повреждено три дома», – написал Собянин в своем канале в Max.
Из-за временных ограничений на вылет и прилет в «Шереметьево» и других аэропортах Московского авиаузла Аэрофлот скорректировал расписание. Часть прибывающих в «Шереметьево» воздушных судов направлена на запасные аэродромы. Пассажирам перед выездом в аэропорт рекомендуется проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе управления бронированием на сайте авиакомпании, а в случае отмены рейса – не приезжать в аэропорт. Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России.
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию.