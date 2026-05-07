Что известно о массированной атаке беспилотников на российские регионы

Силы ПВО сбили 347 украинских БПЛА
Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на российские регионы. Пострадали мирные жители, были повреждены жилые многоквартирные дома и автомобили. «Ведомости» собрали все, что известно о налете беспилотников на субъекты РФ.

С 21:00 мск 6 мая до 7:00 мск 7 мая, по данным Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. БПЛА были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

В Брянске украинские дроны ударили по жилым домам. По словам губернатора Александра Богомаза, в Бежицком районе ранения получили 13 человек, включая ребенка. Пострадавших доставили в больницу, где они получили необходимую медпомощь. Были повреждены два многоквартирных дома, свыше 20 квартир и 40 автомобилей. За ночь в Брянской области был уничтожен 121 беспилотник, уточнил Богомаз.

За ночь силы ПВО сбили над регионами России 347 украинских беспилотников

Политика / Армия и спецслужбы

Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Ржев повреждены три пятиэтажных дома. Пострадавших нет. 350 жильцов, включая 60 детей, эвакуированы и размещены в гостинице. Дома обследовали на предмет безопасности, было решено вернуть людей в квартиры.

В Воронежской области были сбиты 12 БПЛА над четырьмя районами региона. Пострадавших нет, в одном из районов обломки повредили инфраструктурный объект, сообщил губернатор Александр Гусев.

За ночь силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. Утром он проинформировал о ликвидации еще восьми воздушных целей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в 12 районах региона нейтрализовано свыше 30 БПЛА. Были атакованы, в частности, Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы.

Ночью 7 мая Росавиация ограничила работу московского аэропорта «Внуково», а также авиагаваней в Калуге («Грабцево»), Геленджике, Краснодаре («Пашковский»), Ярославле («Туношна»), Нижнем Новгороде («Чкалов», принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами), Саратова («Гагарин»), Пензы, Пскова, Иванова («Южный»), Сочи, Тамбова («Донское»), Ульяновска («Баратаевка»). Ранним утром мера была установлена в аэропортах Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Ижевска, Уфы, Оренбурга, Перми («Большое Савино»), московского «Домодедово», Екатеринбурга («Кольцово»), Челябинска («Баландино»).

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также отразились на возможности маршрутов для сообщения с Калининградом. Утром 7 мая были отменены ограничения в Пскове, Саратове, Пензе, Ульяновске, Калининграде.

