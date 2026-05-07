Что известно о массированной атаке беспилотников на российские регионы

В Брянске украинские дроны ударили по жилым домам. По словам губернатора Александра Богомаза, в Бежицком районе ранения получили 13 человек, включая ребенка. Пострадавших доставили в больницу, где они получили необходимую медпомощь. Были повреждены два многоквартирных дома, свыше 20 квартир и 40 автомобилей. За ночь в Брянской области был уничтожен 121 беспилотник, уточнил Богомаз.