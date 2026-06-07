ЗАЭС работает в штатном режиме на фоне атак ВСУ на Энергодар
Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки ВСУ на Энергодар. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.
По ее словам, атак в районе ЗАЭС не было. Все показатели безопасности контролирует персонал.
ВСУ минувшей ночью атаковали жилые кварталы и инфраструктуру Энергодара, сообщили в администрации города.
5 июня ЗАЭС была полностью обесточена после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная‑1». Днем украинский беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны РФ в районе опоры линии электропередачи «Днепровская». Атака произошла в первые часы «режима тишины». Пять военнослужащих были ранены.
Подачу электроснабжения возобновили 6 июня.