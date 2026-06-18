Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,819+0,36%MGTS1 214+0,33%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 437,56-1,91%RTSI1 055,54-1,91%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,5-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лихачев: сотрудник Запорожской АЭС убит украинским дроном в Энергодаре

Ведомости

Вооруженные силы Украины перешли к целенаправленным атакам на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом газете «Страна Росатом» заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он сообщил, что в среду в результате атаки украинских дронов погиб один из работников ЗАЭС.

«В результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе», – сказал Лихачев.

Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что это уже второе убийство сотрудника ЗАЭС военными силами Украины в этом году. В конце апреля в результате прилета в здание транспортного цеха погиб водитель.

По словам главы Росатома, речь идет уже не об отдельных инцидентах, а о систематических действиях против работников объекта. Лихачев отметил, что масштабы последствий атак беспилотников способны затронуть и Украину, и Россию, и значительную часть Европы.

13 июня ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС). В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. По данным ЗАЭС, также получили повреждения топливозаправочные колонки и остекление здания транспортного цеха. В пресс-службе отметили, что атака была направлена на объекты, обеспечивающие доставку персонала и материально-техническое снабжение станции.

11 июня ЗАЭС оказалась полностью обесточена после отключения высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» под действием автоматики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь