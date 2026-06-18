Лихачев: сотрудник Запорожской АЭС убит украинским дроном в Энергодаре

13 июня ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС). В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. По данным ЗАЭС, также получили повреждения топливозаправочные колонки и остекление здания транспортного цеха. В пресс-службе отметили, что атака была направлена на объекты, обеспечивающие доставку персонала и материально-техническое снабжение станции.