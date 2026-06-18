Лихачев: сотрудник Запорожской АЭС убит украинским дроном в Энергодаре
Вооруженные силы Украины перешли к целенаправленным атакам на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом газете «Страна Росатом» заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он сообщил, что в среду в результате атаки украинских дронов погиб один из работников ЗАЭС.
«В результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе», – сказал Лихачев.
Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что это уже второе убийство сотрудника ЗАЭС военными силами Украины в этом году. В конце апреля в результате прилета в здание транспортного цеха погиб водитель.
По словам главы Росатома, речь идет уже не об отдельных инцидентах, а о систематических действиях против работников объекта. Лихачев отметил, что масштабы последствий атак беспилотников способны затронуть и Украину, и Россию, и значительную часть Европы.
13 июня ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС). В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. По данным ЗАЭС, также получили повреждения топливозаправочные колонки и остекление здания транспортного цеха. В пресс-службе отметили, что атака была направлена на объекты, обеспечивающие доставку персонала и материально-техническое снабжение станции.
11 июня ЗАЭС оказалась полностью обесточена после отключения высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» под действием автоматики.