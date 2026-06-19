ВСУ нанесли 14 ударов по транспортному цеху ЗАЭС

Это не первая атака на транспортный цех ЗАЭС за последние дни. 23 мая не менее десяти украинских беспилотников атаковали это же подразделение, повредив автобусы для перевозки персонала. 30 мая дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 – в стене образовался пролом в 10 м от реакторного отсека. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал тот удар беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли. А 3 мая ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции. 19 июня в результате атаки украинских дронов погиб один из работников ЗАЭС.