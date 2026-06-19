ВСУ нанесли 14 ударов по транспортному цеху ЗАЭС
Украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Зафиксировано не менее 14 попаданий, в одном из боксов произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха», – говорится в сообщении станции в Telegram.
Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров. В ЗАЭС подчеркнули, что цель ударов – нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала, создав дополнительные риски для безопасной эксплуатации станции. Несмотря на провокации, персонал принимает все меры для поддержания устойчивой работы объекта.
Это не первая атака на транспортный цех ЗАЭС за последние дни. 23 мая не менее десяти украинских беспилотников атаковали это же подразделение, повредив автобусы для перевозки персонала. 30 мая дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 – в стене образовался пролом в 10 м от реакторного отсека. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал тот удар беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли. А 3 мая ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции. 19 июня в результате атаки украинских дронов погиб один из работников ЗАЭС.