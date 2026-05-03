Политика

ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС

Поломка системы может привести к сбоям при оценке уровня радиации
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Работа станции и всех систем продолжается в штатном режиме.

Лаборатория обеспечивает круглосуточный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контролирует метеорологические параметры и собирает данные для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями.

Подобные действия ВСУ угрожают не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки. Это может повлиять на своевременность оценки и реагирования, говорится в сообщении.

Руководство Запорожской АЭС уже сообщило присутствующим на площадке инспекторам МАГАТЭ об атаке. Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме.

В конце апреля сотрудник Запорожской атомной электростанции скончался в результате удара дрона ВСУ по территории транспортного цеха. Мужчина работал водителем. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, после пасхального перемирия обстрелы станции со стороны Украины возобновились.

Вооруженные силы России взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».

