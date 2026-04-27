Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,963-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,67+0,21%RTSI1 142,29+0,21%RGBI119,53-0,3%RGBITR778,94-0,2%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сотрудник Запорожской АЭС погиб из-за удара украинского беспилотника

Ведомости

Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб в результате удара дрона ВСУ по территории транспортного цеха, сообщил Telegram-канал станции.

Погибший работал водителем. По словам представителей ЗАЭС, его близким окажут необходимую помощь и поддержку. Кроме того, на станции подчеркнули, что любые атаки на объект становятся угрозой не только для людей, но и для безопасности в целом.

14 апреля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказывал о ситуации на ЗАЭС после пасхального перемирия. Он говорил, что обстрелы станции со стороны Украины возобновились. Одна из атак повредила последнюю высоковольтную линию «Ферросплавная-1», из-за чего ЗАЭС потеряла энергоснабжение на несколько часов. Основная линия «Днепропетровская» так и остается отключенной с 24 марта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте