Сотрудник Запорожской АЭС погиб из-за удара украинского беспилотника
Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб в результате удара дрона ВСУ по территории транспортного цеха, сообщил Telegram-канал станции.
Погибший работал водителем. По словам представителей ЗАЭС, его близким окажут необходимую помощь и поддержку. Кроме того, на станции подчеркнули, что любые атаки на объект становятся угрозой не только для людей, но и для безопасности в целом.
14 апреля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказывал о ситуации на ЗАЭС после пасхального перемирия. Он говорил, что обстрелы станции со стороны Украины возобновились. Одна из атак повредила последнюю высоковольтную линию «Ферросплавная-1», из-за чего ЗАЭС потеряла энергоснабжение на несколько часов. Основная линия «Днепропетровская» так и остается отключенной с 24 марта.