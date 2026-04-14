Главная / Политика /

На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение

Ведомости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сработала автоматическая защита, в результате чего была отключена высоковольтная ЛЭП «Ферросплавная-1», сообщили в Telegram-канале станции.

Представители ЗАЭС напомнили, что линия «Днепровская» отключена с 24 марта 2026 г., сейчас на станции отсутствует внешнее энергоснабжение. Питание происходит с помощью резервных дизель-генераторов.

Технологические системы станции в безопасности. Сотрудники продолжают следить за работой оборудования. Радиационный фон также остается в норме и не поднимается выше естественных природных значений.

6 апреля директор ЗАЭС Юрий Чернук говорил, что для ремонта ЛЭП «Днепропетровская» ведется совместная работа с Международным агентством по атомной энергии. По его словам, необходимо принять решение по созданию «режима тишины». При этом Чернук добавил, что запасов дизельного топлива хватит для поддержания безопасности на объекте.

23 марта ВСУ атаковали Энергодар, жители которого занимались обеспечением работы ЗАЭС. 24 марта была повреждена одна из двух линий электроснабжения «Днепропетровская». Система защиты сработала без сбоев, условия безопасности не были нарушены.

