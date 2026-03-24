Запорожскую АЭС отключили от линии электропередачи «Днепровская»
Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) отключили от линии электропередачи «Днепровская», сообщили в Telegram-канале станции.
По данным представителей ЗАЭС, собственные нужды объекта обеспечиваются с помощью линии «Ферросплавная-1». На территории станции не зафиксировали каких-либо нарушений пределов и условий безопасности. Кроме того, блоки АЭС все так же находятся в состоянии «холодный останов».
Радиационный фон также находится в норме.
5 марта на станции завершили работы по восстановлению «Ферросплавной-1» в районе Запорожской АЭС. Тогда сотрудники объекта отмечали, что это позволит сделать стабильной систему охлаждения станции и минимизировать риски, связанные с ядерной безопасностью. Они подчеркнули, что теперь станция получает электроэнергию для собственных нужд по двум линиям.