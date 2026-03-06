ЗАЭС: восстановление «Ферросплавной-1» обеспечит стабильность систем охлаждения
Восстановление работоспособности линии электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1», которое произошло на сутки раньше срока, позволит сделать стабильной систему охлажение Запорожской АЭС. Это также поможет минимизировать риски, связанные с ядерной безопасностью, сообщили в Telegram-канале станции.
«Восстановление второй линии позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью», – говорится в публикации.
Представители ЗАЭС подчеркнули, что теперь станция получает электроэнергию для собственных нужд по двум линиям. Такое условие становится важным фактором для обеспечения безопасности в ядерной сфере, отметили они.
5 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что работы по восстановлению «Ферросплавной-1» в районе Запорожской АЭС завершились на сутки раньше запланированного срока. Ремонт был окончен в 17:40 мск в тот же день. «От себя лично хотел поблагодарить наших специалистов, которые не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).
Режим тишины для начала ремонтных работ на ЗАЭС начал действовать в 7:00 27 февраля. Лихачев говорил, что две высоковольтные ЛЭП необходимы, чтобы минимизировать риск для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков.