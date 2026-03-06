ЗАЭС: восстановление «Ферросплавной-1» обеспечит стабильность систем охлаждения

5 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что работы по восстановлению «Ферросплавной-1» в районе Запорожской АЭС завершились на сутки раньше запланированного срока. Ремонт был окончен в 17:40 мск в тот же день. «От себя лично хотел поблагодарить наших специалистов, которые не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).