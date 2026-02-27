Лихачев сообщил о введении локального режима тишины на ЗАЭС
Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Специалисты начали ремонт линии электропередачи «Ферросплавная-1» и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС после ударов украинских дронов. Об этом сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Это позволило ремонтным бригадам <...> приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований», – сказал гендиректор госкорпорации (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лихачева, режим тишины начал действовать в 7:00 27 февраля. Он отметил, что собственные нужды ЗАЭС в электроэнергии обеспечивают две высоковольтные ЛЭП. Если одна из них выходит из строя, риск для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков повышается, объяснил руководитель «Росатома».
10 февраля «Ферросплавную-1» отключили после атаки со стороны Украины на промышленную зону Энергодара. Кроме того, в результате атаки был поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. В жилых домах и социальных объектах Энергодара временно приостанавливали подачу тепла.