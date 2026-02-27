Лихачев сообщил о введении локального режима тишины на ЗАЭС

По словам Лихачева, режим тишины начал действовать в 7:00 27 февраля. Он отметил, что собственные нужды ЗАЭС в электроэнергии обеспечивают две высоковольтные ЛЭП. Если одна из них выходит из строя, риск для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков повышается, объяснил руководитель «Росатома».