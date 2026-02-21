Россия и МАГАТЭ обсуждают сроки режима тишины для ремонта на Запорожской АЭС

19 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС все еще работает на 750-киловольтной «Днепровской» линии электропередачи. По его словам, станция уязвима и представляет риски для ядерной безопасности. Агентство обратилось к обеим сторонам конфликта с предложением о временном прекращении огня, которое позволит безопасно оценить и устранить повреждения.