Россия и МАГАТЭ обсуждают сроки режима тишины для ремонта на Запорожской АЭС
«Росатом», Минобороны, МИД и Росгвардия обсуждают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) сроки и условия локального режима тишины, необходимого для ремонта высоковольтной линии внешнего питания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1». Об этом сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев газете «Страна Росатом».
Он напомнил, что подачу электроэнергии для собственных нужд станции обеспечивают две высоковольтные линии электропередач. Отключение любой из них серьезно снижает надежность ее энергоснабжения.
«Для нас ядерная безопасность – наивысший приоритет. И проблему нужно решать», – указал Лихачев.
10 февраля «Ферросплавная-1» была отключена после атаки со стороны Украины на промышленную зону Энергодара.
19 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС все еще работает на 750-киловольтной «Днепровской» линии электропередачи. По его словам, станция уязвима и представляет риски для ядерной безопасности. Агентство обратилось к обеим сторонам конфликта с предложением о временном прекращении огня, которое позволит безопасно оценить и устранить повреждения.