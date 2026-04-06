Директор ЗАЭС заявил, что для починки ЛЭП необходимо обеспечить «режим тишины»

3 апреля директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина сообщила о кратном увеличении атак по Запорожской атомной электростанции и Энергодару со стороны Украины. Она отметила, что обстрелы города и прилегающих территорий происходят каждый день. Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что «красные линии» в нанесении ударов по ядерным объектам смещаются и эта тенденция крайне тревожна.