Директор ЗАЭС заявил, что для починки ЛЭП необходимо обеспечить «режим тишины»
Директор Запорожской АЭС Юрий Чернук рассказал, что для ремонта высоковольтной линии электроснабжения «Днепропетровская» ведется совместная работа с Международным агентством по атомной энергии по созданию «режима тишины».
«Сейчас основной источник внешнего энергоснабжения – это линия "Ферросплавная", резерва у нас нет. На данный момент совместно с МАГАТЭ ведется работа по созданию очередного, шестого по счету режима тишины для того, чтобы техническим специалистам была предоставлена возможность выполнить ремонт линии», – рассказал он агентству «РИА Новости».
Он добавил, что запасов дизельного топлива хватит для поддержания безопасности на объекте. По словам Чернука, ответа от агентства пока не поступало.
23 марта ВСУ нанесли удары по городу Энергодар, жители которого занимались обеспечением работы ЗАЭС. 24 марта была повреждена одна из двух линий электроснабжения «Днепропетровская». Система защиты сработала без сбоев, условия безопасности не нарушены. Вторая линия энергоснабжения «Ферросплавная» работает в исправном режиме.
3 апреля директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина сообщила о кратном увеличении атак по Запорожской атомной электростанции и Энергодару со стороны Украины. Она отметила, что обстрелы города и прилегающих территорий происходят каждый день. Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что «красные линии» в нанесении ударов по ядерным объектам смещаются и эта тенденция крайне тревожна.
Запорожская АЭС начала работу в 1984 г. На данный момент она входит в число 10 самых крупных станций Европы. В состав станции входят шесть блоков. В 2022 г. ЗАЭС перешла в собственность Российской Федерации.