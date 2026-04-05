Главная / Политика /

Лихачев назвал тревожным смещение красных линий в отношении ядерных объектов

Ведомости

Красные линии в нанесении ударов по ядерным объектам смещаются, и эта тенденция крайне тревожна. Об этом в разговоре с автором «Вестей» Павлом Зарубиным сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Лихачев подчеркнул, что то, о чем раньше не могли и подумать, сейчас становится нормой. Он напомнил об ударах по Запорожской и Бушерской АЭС и предупредил: если так пойдет и дальше, «добром не кончится».

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина 3 апреля сообщила, что за последние две недели интенсивность украинских атак по территории рядом с Запорожской атомной электростанцией и Энергодару выросла кратно. Город и прилегающие территории обстреливают каждый день.

За время конфликта на Ближнем Востоке было совершено четыре атаки на Бушерскую АЭС. 4 апреля в результате удара США и Израиля погиб один из сотрудников станции.

Новости СМИ2
