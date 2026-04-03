Интенсивность атак по территории рядом с ЗАЭС кратно увеличилась
За последние две недели отметили кратный рост интенсивности украинских атак по территории рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Энергодару, сообщила «РИА Новости» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Она отметила, что обстрелы города и прилегающий территории происходят каждый день. В результате страдает мирное население. Яшина рассказала, что в выходные 28-29 марта пострадали мужчина 1988 г. р. и женщина 1995 г. р. Им оказывается вся необходимая помощь для скорейшего выздоровления, подчеркнула директор.
30 марта глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что город лишился электроснабжения в результате очередного артиллерийского удара вооруженных сил Украины. Позже он добавил, что энергетики начали подключение.
29 марта Пухов предупреждал о «критически высокой» интенсивности атак на город-спутник Запорожской АЭС. Он призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности.
В этот день в Запорожской области пропало электричество из-за обстрела украинских сил, заявляли местные власти. Проблемы со светом фиксировались в ряде населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа и в Энергодаре.