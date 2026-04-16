Политика

МАГАТЭ выясняет причины отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС

Ведомости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) зафиксировала 14-й по счету сбой внешнего электроснабжения с начала конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х.

По его словам, отключение произошло вечером и стало вторым за последнюю неделю. Внешнее электроснабжение станции было восстановлено примерно через 40 минут. Причины сбоя на данный момент расследуются. На месте работают сотрудники МАГАТЭ, которые проводят проверку и следят за ситуацией.

Гросси отметил, что подобные инциденты подчеркивают сохраняющиеся риски для ядерной безопасности на станции.

14 апреля на ЗАЭС сработала автоматическая защита, в результате чего была отключена высоковольтная ЛЭП «Ферросплавная-1». Представители ЗАЭС напомнили, что линия «Днепровская» отключена с 24 марта 2026 г., сейчас на станции отсутствует внешнее энергоснабжение. Питание происходит с помощью резервных дизель-генераторов.

