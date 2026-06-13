Глава МАГАТЭ Гросси вновь выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели вблизи Запорожской АЭС, сообщает агентство в соцсети X. По словам Гросси, военные действия еще больше ставят под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
Гросси добавил, что МАГАТЭ будет делать все возможное для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта.
Как сообщили в МАГАТЭ, Запорожская АЭС 13 июня была вновь подключена к энергосети. Это стало возможным после успешного ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная», который проводился под защитой локального прекращения огня, согласованного при посредничестве агентства.
В пресс-службе станции 13 июня сообщили о новой атаке ВСУ на транспортный цех. От ударов пострадали три автомобиля. Две машины выгорели целиком.
10 июня поздно вечером станция в 19-й раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Из-за военных повреждений была отключена линия 330 кВ. В результате ЗАЭС была вынуждена перейти на аварийные дизель-генераторы, чтобы обеспечивать охлаждение шести остановленных реакторов. Отключение продлилось почти три дня и стало одним из самых длительных за все время, что еще раз подтверждает крайнюю уязвимость энергосистемы в районе станции.
Группа МАГАТЭ следила за ремонтными работами непосредственно у ЗАЭС. Кроме того, Агентство продолжает наблюдать за восстановлением распределительного устройства на Запорожской тепловой электростанции (ЗТЭС), а также за разминированием еще одного прифронтового участка вблизи атомной станции. Это необходимо, чтобы обеспечить ремонт основной линии электропередачи ЗАЭС – 750 кВ «Днепровская», которая остается отключенной с марта.
8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ не дало внятной оценки срыву перемирия у ЗАЭС со стороны Украины, хотя именно агентство отвечало за его соблюдение. Глава МАГАТЭ Гросси, по словам дипломата, «повел себя так, как будто он ни при чем». Речь шла об атаке 5 июня, когда украинский дрон нанес удар по группе разминирования Минобороны РФ у ЛЭП «Днепровская» в первые часы «режима тишины». Пятеро военных получили ранения. 4 июня ВСУ нанесли удар по ТЭС, задействованной в питании ЗАЭС.