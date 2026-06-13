Глава МАГАТЭ Гросси вновь выразил обеспокоенность в связи с обстрелами ЗАЭС

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ не дало внятной оценки срыву перемирия у ЗАЭС со стороны Украины, хотя именно агентство отвечало за его соблюдение. Глава МАГАТЭ Гросси, по словам дипломата, «повел себя так, как будто он ни при чем». Речь шла об атаке 5 июня, когда украинский дрон нанес удар по группе разминирования Минобороны РФ у ЛЭП «Днепровская» в первые часы «режима тишины». Пятеро военных получили ранения. 4 июня ВСУ нанесли удар по ТЭС, задействованной в питании ЗАЭС.