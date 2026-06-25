ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭСРадиационной угрозы в результате удара нет
Беспилотники ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, расположенное за пределами промышленной площадки станции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
«По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
На ЗАЭС отметили, что проектно-конструкторское подразделение выполняет важные задачи по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков, подготовке технических решений для модернизации оборудования и реализации программ по продлению сроков службы объектов станции.
В сообщении подчеркивается, что непосредственной радиационной угрозы в результате удара не возникло. Вместе с тем атака затронула инфраструктуру, обеспечивающую техническое сопровождение и безопасную работу атомного объекта.
23 июня генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме, несмотря на сложную обстановку вокруг станции. По словам Лихачева, с начала июня Энергодар и территория ЗАЭС ежедневно подвергаются десяткам ударов. В результате атак погибли двое сотрудников станции, около 10 человек получили ранения. Он также сообщил, что в последние недели объект несколько раз полностью терял внешнее энергоснабжение, однако мобильные дизель-генераторы позволили избежать рисков для безопасности объекта.
По словам Лихачева, с начала июня Энергодар и территория ЗАЭС ежедневно подвергаются десяткам ударов. В результате атак погибли двое сотрудников станции, около 10 человек получили ранения. Он также сообщил, что в последние недели объект несколько раз полностью терял внешнее энергоснабжение, однако мобильные дизель-генераторы позволили избежать рисков для безопасности объекта.