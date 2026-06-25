ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС

23 июня генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме, несмотря на сложную обстановку вокруг станции. По словам Лихачева, с начала июня Энергодар и территория ЗАЭС ежедневно подвергаются десяткам ударов. В результате атак погибли двое сотрудников станции, около 10 человек получили ранения. Он также сообщил, что в последние недели объект несколько раз полностью терял внешнее энергоснабжение, однако мобильные дизель-генераторы позволили избежать рисков для безопасности объекта.