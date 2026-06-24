Захарова: Британия не осудила удары ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

19 июня пресс-служба Запорожской АЭС информировала об атаке украинских БПЛА на транспортный цех станции. Было зафиксировано как минимум 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что атака продолжалась всю ночь. По его словам, удары наносились как по технике, находившейся на открытой площадке, так и по боксам.