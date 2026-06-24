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Захарова: Британия не осудила удары ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Ведомости

Британские власти так и не осудили прямые удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС и Энергодару, где живут сотрудники станции и их семьи. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «РИА Новости».

По словам дипломата, Лондон не выразил ни осуждения, ни обеспокоенности по этому поводу. Захарова обратила внимание, что новость о планах Британии поставить уран на Украину появилась именно на фоне продолжающихся украинских атак.

23 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что с начала июня по Энергодару и ЗАЭС ежедневно наносятся десятки ударов. Двое сотрудников станции погибли, около 10 человек ранены. В последние недели станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения. В таких случаях штатно срабатывали мобильные дизель-генераторы, что позволило избежать рисков для безопасности объекта. По словам Лихачева, персонал станции действует ответственно и профессионально.

19 июня пресс-служба Запорожской АЭС информировала об атаке украинских БПЛА на транспортный цех станции. Было зафиксировано как минимум 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что атака продолжалась всю ночь. По его словам, удары наносились как по технике, находившейся на открытой площадке, так и по боксам.

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