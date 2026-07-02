МАГАТЭ подтвердило наличие значительных повреждений в Энергодаре

2 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два сотрудника «Запорожьеэнерго», филиала АО «Юго-Западная ЭСК», погибли в результате удара украинского беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. По его словам, атака произошла в момент, когда специалисты выполняли работы по восстановлению электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что сотрудники энергетической отрасли продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на сохраняющиеся угрозы.