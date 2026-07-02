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МАГАТЭ подтвердило наличие значительных повреждений в Энергодаре

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре есть значительные повреждения.

«Любая атака, ставящая под угрозу ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, недопустима», – цитирует организация слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По данным агентства, повреждения подтвердили эксперты, работающие на ЗАЭС. Они зафиксированы в пожарной части в Энергодаре. Отмечается, что объект «играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции».

2 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два сотрудника «Запорожьеэнерго», филиала АО «Юго-Западная ЭСК», погибли в результате удара украинского беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. По его словам, атака произошла в момент, когда специалисты выполняли работы по восстановлению электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что сотрудники энергетической отрасли продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на сохраняющиеся угрозы.

27 июня в Энергодаре ВСУ атаковали FPV-дроном рабочий автомобиль «Тепловодоканала» Обошлось без пострадавших. Машина полностью сгорела. 23 июня при ударе ВСУ по Энергодару погиб сотрудник городской службы благоустройства. В пригороде Энергодара осколочные ранения получила двухлетняя девочка.

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