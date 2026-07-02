Два энергетика погибли в Запорожской области при ударе БПЛА
По словам главы региона, атака произошла в момент, когда специалисты выполняли работы по восстановлению электроснабжения. В результате происшествия от полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.
Губернатор подчеркнул, что сотрудники энергетической отрасли продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на сохраняющиеся угрозы. По его словам, специалисты ежедневно выходят на объекты, обеспечивая стабильную работу систем жизнеобеспечения региона. Балицкий назвал их работу настоящим подвигом и отметил, что память о погибших энергетиках будет сохранена. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему коллективу предприятия «Запорожьеэнерго».
27 июня в Энергодаре ВСУ атаковали FPV-дроном рабочий автомобиль «Тепловодоканала» Обошлось без пострадавших. Машина полностью сгорела. 23 июня при ударе ВСУ по Энергодару погиб сотрудник городской службы благоустройства. В пригороде Энергодара осколочные ранения получила двухлетняя девочка. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Во время атаки беспилотников на Энергодар 17 июня погиб работник Запорожской АЭС. Еще четверо жителей пострадали, среди них были два работника цеха централизованного ремонта АЭС.
Дежурные средства ПВО за ночь 2 июля уничтожили 327 украинских беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.