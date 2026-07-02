Два энергетика погибли в Запорожской области при ударе БПЛА

Губернатор подчеркнул, что сотрудники энергетической отрасли продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на сохраняющиеся угрозы. По его словам, специалисты ежедневно выходят на объекты, обеспечивая стабильную работу систем жизнеобеспечения региона. Балицкий назвал их работу настоящим подвигом и отметил, что память о погибших энергетиках будет сохранена. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему коллективу предприятия «Запорожьеэнерго».