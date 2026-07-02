Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетного типа над 19-ю российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки были отражены с 20:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля, сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера 1 июля Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское), Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Пскова, Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, Ярославля («Туношна»), Геленджика, Краснодара («Пашковский»).
Утром 2 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.