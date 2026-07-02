Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами

Утром 2 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.