Сотрудник службы благоустройства Энергодара погиб при ударе ВСУ

18 июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что 17 июня в результате атаки украинских дронов погиб один из работников Запорожской АЭС. При налете БПЛА на Энергодар пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. 19 июня пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, эта атака продолжалась на протяжении всей ночи.