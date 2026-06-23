Сотрудник службы благоустройства Энергодара погиб при ударе ВСУ
В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар погиб сотрудник городской службы благоустройства. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Во время атаки мужчина выполнял свою ежедневную работу, уточнил глава региона. Семье погибшего окажут поддержку. Кроме того, в пригороде Энергодара осколочные ранения получила двухлетняя девочка. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Ребенка доставили на реанимационном автомобиле в Мелитопольскую областную больницу.
В городе Васильевка был ранен местный житель 1958 г. р. В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа была зафиксирована атака пяти беспилотников на территорию средней школы № 1. Были повреждены здание столовой, оконное остекление и генератор. Обошлось без пострадавших.
18 июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что 17 июня в результате атаки украинских дронов погиб один из работников Запорожской АЭС. При налете БПЛА на Энергодар пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. 19 июня пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, эта атака продолжалась на протяжении всей ночи.