В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал машину «Тепловодоканала»

Пухов отметил, что обстановка в городе остается сложной. 23 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при ударе ВСУ на Энергодар погиб сотрудник городской службы благоустройства. В пригороде Энергодара осколочные ранения получила двухлетняя девочка. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.