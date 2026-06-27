В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал машину «Тепловодоканала»
В Энергодаре ВСУ атаковали FPV-дроном рабочий автомобиль «Тепловодоканала», сообщил мэр города Максим Пухов. Обошлось без пострадавших. Машина полностью сгорела.
Пухов отметил, что обстановка в городе остается сложной. 23 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при ударе ВСУ на Энергодар погиб сотрудник городской службы благоустройства. В пригороде Энергодара осколочные ранения получила двухлетняя девочка. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Во время атаки беспилотников на Энергодар 17 июня погиб работник Запорожской АЭС. Еще четверо жителей пострадали, среди них были два работника цеха централизованного ремонта АЭС.