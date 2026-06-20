Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания
Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.
«ЗАЭС сегодня в 20-й раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что еще раз подчеркивает шаткое положение с ядерной безопасностью на объекте», – говорится в сообщении.
Проблема с внутренними линиями электропередачи вызвала последнее отключение единственной доступной внешней линии электроснабжения станции «Ферросплавная-1» на 330 кВ, уточнили в агентстве.
В начале июня «Ферросплавная-1» также была атакована. Отмечалось, что резервные дизель-генераторы ЗАЭС, обеспечивавшие безопасность станции при отключении внешнего питания, отработали штатно и переведены в дежурный режим.