Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Главная / Политика /

Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания

Ведомости

Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.

«ЗАЭС сегодня в 20-й раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что еще раз подчеркивает шаткое положение с ядерной безопасностью на объекте», – говорится в сообщении.

Проблема с внутренними линиями электропередачи вызвала последнее отключение единственной доступной внешней линии электроснабжения станции «Ферросплавная-1» на 330 кВ, уточнили в агентстве.

В начале июня «Ферросплавная-1» также была атакована. Отмечалось, что резервные дизель-генераторы ЗАЭС, обеспечивавшие безопасность станции при отключении внешнего питания, отработали штатно и переведены в дежурный режим.

Накануне в российской администрации станции сообщили, что украинские силы нанесли 14 ударов по транспортному цеху ЗАЭС, пострадавших нет. 23 мая не менее 10 украинских дронов атаковали это же подразделение, повредив автобусы для перевозки персонала.

Читайте также:Директор ЗАЭС рассказал детали атаки на транспортный цех станции
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте